Sobre la lucha contra la reforma del sistema de pensiones en Francia

Por: Anabel Agüera, desde París. El 5 de diciembre de 2019 comenzó una huelga indefinida contra la reforma del sistema de pensiones propuesta por el gobierno de Emmanuel Macron. La fecha de inicio de esta lucha no está exenta de significado ya que pretende sacar del olvido aquella otra huelga nacional de diciembre del año 1995 que duró poco más de una semana y que llevó al Primer Ministro de aquel entonces, Alain Juppé, a renunciar, el 11 de diciembre de 1995, a la reforma de la edad de jubilación que defendió como portavoz del gobierno de Jacques Chirac.

Eran otros tiempos y aquella huelga de 1995 duró sólo algunos días. La que comenzó el 5 de diciembre de 2019 continua en la actualidad, aun cuando el Presidente Macron anunciara ayer, 11 de enero de 2020, después de más de un mes de huelga, que el gobierno suprimirá “provisionalmente” la prolongación de la edad de jubilación hasta los 64 años del texto de ley que será votado a finales del mes de enero. ¿Por qué continuar la huelga entonces?

Lo primero que hay que entender es que la reforma propuesta por el grupo La République en Marche (LREM) es de naturaleza sistémica : no concierne ni a la edad de jubilación, ni al monto de las pensiones, ni a ningún otro parámetro concreto; concierne al sistema de pensiones en su conjunto y en su concepción misma. Lo que se propone es pasar de un sistema de “regímenes” determinado por sectores laborales a un sistema por puntos o también llamado por el Primer Ministro francés, Edouard Philippe, un “sistema universal”. Dicho muy rápidamente, lo que se busca es pasar de un sistema de concepción comunista a la francesa a un sistema que podría ser firmado por los Chicago Boys, desligando el trabajo del savoir faire (del sector) para reducirlo a la simple remuneración de cualificación, destruyendo de paso los sindicatos más poderosos de la lucha obrera francesa (como los sindicatos de transportes) y abriendo la veda a toda la fauna de agencias privadas de seguros de pensiones. Bref, otro paso más en la desarticulación del Estado Social.

Para explicar la reforma, antes hay que presentar muy brevemente el sistema actual regido por las particularidades de cada rama de trabajo (regímenes). Entre esos regímenes se encuentran los famosos “regímenes especiales” que refieren a sectores muy concretos en los que, por razones físicas, médicas o de seguridad, no se puede seguir ejerciendo a partir de una cierta edad. Por ejemplo, a un bailarín de ballet que somete su cuerpo a duras cargas articulares durante el tiempo de trabajo (remunerado y no remunerado) le es fisiológicamente imposible seguir ejerciendo pasados los 42 años. Otro ejemplo es el de los conductores de transportes públicos que, por razones de seguridad, deben retirarse antes de la edad establecida por el régimen general ya que a partir de los 50 van desapareciendo naturalmente las capacidades necesarias para el buen ejercicio de la profesión (buena visión, buena movilidad, capacidad de reacción, etc.).

Es evidente que si Macron aplicara el sistema universal a los policías y antidisturbios, correría el riesgo de perder su escudo contra los chalecos amarillos y los sindicatos en huelga…

Los policías, militares y otros cuerpos armados del Estado también se benefician de un “régimen especial” por las mismas razones. La nueva reforma del sistema de pensiones apunta a eliminar todos estos regímenes especiales que el gobierno llama “regímenes de los privilegiados”, para implantar un sistema estructuralmente diferente donde no importa el sector, sino la cotización. Dicho sea de paso, en el nuevo “sistema universal” los cuerpos armados del Estado continuarán beneficiándose de una suerte de “régimen especial”, así que se trataría en realidad de una “universalidad relativa”, lo cual es un oxímoron. Es evidente que si Macron aplicara el sistema universal a los policías y antidisturbios, correría el riesgo de perder su escudo contra los chalecos amarillos y los sindicatos en huelga…

A parte de la eliminación de los regímenes especiales, la otra gran diferencia es que se eliminan las ventajas de lo que se conoce como la “curva profesional”. En el sistema actual la pensión se calcula a partir de una media que no toma en cuenta todo el tiempo de trabajo cotizado, sino solamente los 25 mejores años. En efecto, en la vida profesional de una persona existe un tiempo de formación en el que se gana poco o nada, un tiempo de acumulación curricular hasta alcanzar la madurez profesional, años en los que se percibe la máxima remuneración y finalmente los años próximos a la jubilación donde el trabajador comienza a delegar tareas y puede ser empleado, a veces, sólo a tiempo parcial.

En el nuevo sistema de pensiones la media no se calcula seleccionando los 25 mejores años sino a partir de la media total de remuneraciones, lo cual reduce sustancialmente el monto de la pensión. Para compensar esta pérdida, el gobierno propone contar otros puntos que cumplen el rol de “primas” derivadas de diversos factores: el sector, el número de hijos, etc. Pero lo que realmente podrá compensar esta reducción en las pensiones será, evidentemente, un seguro privado. Por si fuera poco, el valor del punto dependerá a su vez de un cálculo ligado a los derroteros presupuestarios del Estado en función del momento económico en que se encuentre, lo cual permite que el valor del punto cambie por simple procedimiento administrativo, sin pasar por una reforma del texto de ley.

Podríamos decir que estos son los dos puntos capitales de la nueva reforma: universalidad (versus regímenes) y media total de remuneraciones y otros puntos (versus 25 mejores años cotizados). Como se muestra, se trata de una reforma de sistema y no una reforma de la edad de jubilación. Establecer la edad de jubilación a los 64 años sólo es una reforma de “parámetro” que no afecta al sistema mismo.

La confusión entre estas dos “reformas” no es una casualidad, es un malentendido orquestada por el propio gobierno que en un astuto ejercicio de comunicación anunció al mismo tiempo una reforma “sistémica” (por puntos) y una reforma “paramétrica” (edad de jubilación). Esta estrategia responde a una doble intención : por un lado desarticular el pretendido frente sindical (que ya estaba en cierta manera escindido entre los sindicatos reformistas macron-compatibles como la CFDT, y los sindicatos mayoritarios y más poderosos como la CGT y asociados) haciendo que la huelga fracase estrepitosamente y destruyendo así uno de los pocos sindicatos que puede bloquear realmente el país (los transportes) y, al mismo tiempo, dar la impresión de trabajar en una negociación con los sindicatos retirando provisionalmente la prolongación a los 64 años.