8M: Las chicas pin-up, las mujeres soviéticas y la construcción de un feminismo de clase.

Por: Beatriz García Serrano. Partiendo de un interesante artículo que analiza los carteles que se popularizaron en los años 40 en EEUU, con las conocidas como pin-up, en una comparación con los no tan conocidos pósters del gobierno para la reconstrucción soviética tras la Segunda Guerra Mundial, me gustaría hacer una reflexión sobre qué tipo de feminismo perseguimos y qué tipo de espacios queremos como mujeres.

Para contextualizar, en estos carteles, se muestran las campañas de “reconstrucción” de las ciudades tras la Segunda Guerra Mundial, en ambos lados del mundo. Compartían imágenes evocadoras de la construcción de un futuro feliz para todos, pero con claras diferencias en la mujer que mostraban.

“Queremos reconstruir nuestra ciudad natal”. T.F. Belozvetova. 1944. “Vamos a reconstruir para nuestra propia gloria”. V. Ivanov. 1945.

En el caso de la Unión Soviética, sus carteles muestran que las mujeres jugaron un papel vital en la reconstrucción de las ciudades rusas y pueblos en este período. Las mujeres no aparecen como objetos de consumo, sino como sujetos que construyen, participantes, protagonistas del proyecto común. Por el contrario, en los carteles pin-up se muestra a una mujer desposeída de toda capacidad de decisión y poder en lo colectivo. Usada como reclamo de la felicidad que está por llegar. Reserva exclusiva del hombre. Ésta es una propuesta de feminidad que nos permite descifrar una etapa histórica dominada por múltiples mistificaciones de la feminidad, que afirmaban como valor más alto para las mujeres su realización como seres sexuales.

Posteriormente la comparación entre estos dos tipos de propaganda se hizo desde una perspectiva que apuntaba a la visión desde la que se enfocaba la sexualidad en las dos sociedades. Conservadurismo en el lado soviético y una apertura sexual más liberal y sin complejos en el Occidente capitalista.

En este punto me gustaría detenerme, las pin-ups no fueron creadas para las mujeres, y mucho menos para su liberación. De hecho, se llaman PIN-UPS (en inglés significa literalmente algo que se cuelga de una pared).

¿No es un ejemplo de objetualización sexual? ¿Qué tipo de liberación sexual representa esta imagen? Su origen está claro: fueron creadas por la mirada masculina heteronormativa. El hecho de que las mujeres sigan tratando de apropiarse de la cultura masculina heterosexista para su propia liberación demuestra un problema realmente profundo.

“Estamos a la altura de la norma- ¿y tú?” O. Savostjuk. 1954.

Lo que pueda parecer un asunto lejano, no lo es en absoluto. Actualmente vivimos en una cultura pin-up donde las mujeres sólo tienen la visibilidad asegurada si exhiben sus cuerpos para el consumo público.

Ciertos feminismos actuales tienen una idea de la liberación sexual que encaja con la visión y aprobación masculina, dando por hecho que las mujeres que lo hacen eligen libremente desnudarse y disfrutarlo. La idea del cuerpo de una mujer para el consumo público, embalada como “liberada”, es simplemente una pista de que el feminismo ha sido absorbido por el patriarcado. Y al final este es el resultado cuando las mujeres más privilegiadas son las que deciden cómo se consigue el empoderamiento de las mujeres. Cuanto menos debemos sospechar de una cultura que tiene que intentar convencernos de que somos libres y estamos liberadas mientras aprovecha nuestra opresión para obtener beneficios. Tras la falsa creencia de libre elección se esconde todo un sistema de explotación, que ayuda a perpetuar la cosificación de la mujer. La libre elección en una sociedad opresora es sólo un mito, y el empoderamiento solamente puede ser entendido desde la colectividad.

Lo realmente grave de entender de estas posturas como feministas reside en que se vende la ilusión de que existe la posibilidad de obedecer las mismas órdenes, y aun así, estar convencidas de que se siguen los propios deseos y de que se ha llegado a unas conclusiones propias como resultado de tus genuinos pensamientos. Y no.

Al igual que en el período histórico que seguía a la II Guerra Mundial, en el momento actual hay un tipo de feminismo que queremos construir.

El tipo de feminismo que hagamos será la respuesta que demos al tipo de sociedad en la que queramos vivir. El posicionamiento político que adoptemos dará como resultado el tipo de espacios que exijamos ocupar. Será en la construcción de un modelo económico, político y social donde plasmemos nuestros anhelos y nuestra lucha. No podemos entender el feminismo sin incluir una clara posición Socialista.

Ser sorora tiene límites. Sí. Ya sé que no es políticamente correcto decir que pongo límites a mi sororidad. Pero es que ésta sólo es poderosa cuando nos hermanemos en todas las luchas contra la injusticia y explotación, contra las formas en las que también las mujeres –aprovechando las desigualdades de clase, de raza o de identidad sexual– dominan y explotan a otras mujeres. La lucha feminista es una de las más valiosas herramientas para luchar contra el fascismo, la opresión económica o el racismo. Nuestra lucha no está destinada a romper los techos de cristal que alcanzan con la punta de los dedos las mujeres con grandes privilegios económicos. Esa lucha es la del feminismo liberal, y lo cierto es que me chirría hablar de tal cosa, y creo que se llama así a lo que en realidad es una estrategia al servicio del capital y el patriarcado, que despolitiza el feminismo, lo mercantiliza, apunta a la libre elección para sostener la explotación de las mujeres obreras y controla que no reclame cambios radicales. Es el feminismo de la autosuficiencia y el individualismo, contrario a la organización política y a favor de la perpetuidad de la explotación.

El tipo de feminismo que queremos hacer debe centrar su lucha en las mujeres de clase trabajadora de todo tipo: racializadas, migrantes o blancas; cis, trans o de género no conforme; pagadas por hora, por semana, por mes o no pagadas; desempleadas o precarias; jóvenes o ancianas, que nada saben sobre los techos de cristal. De lo que sí saben es de pobreza, de explotaciones, de desigualdad, de salarios mínimos que no se cumplen, de servicios básicos a los que no acceden, de violencias estructurales que no se contemplan en ninguna ley, de los cortes de luz o de gas, de las plazas de guardería, de las rentas básicas, de las mamografías que no se hicieron, de los medicamentos que no pudieron pagar, de las vacunas que no pudieron poner a sus hijas, de la universidad a la que no pudieron acceder.

Sin duda el feminismo del que partamos dará lugar a la posición de las mujeres en la sociedad. Y esa posición debe ser la de la igualdad para construir un futuro común, libre de explotaciones y de violencias. Mujeres con poder para cambiar las estructuras que sostienen su opresión, no mujeres que buscan la igualdad para poder perpetuar un sistema que explota y esclaviza a otras.